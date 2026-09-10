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Царьград

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Ученики предложили ввести курсы по вождению и уходу за собой

Ученики предложили ввести курсы по вождению и уходу за собой

В школьной среде учащиеся выделили навыки, которые хотят освоить: мальчики заинтересованы в изучении правил дорожного движения и вождения, тогда как девочки предпочли бы курсы по уходу за собой и кулинарному искусству.

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