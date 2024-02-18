Посольство РФ призвало проживающих в Шри-Ланке россиян вернуться на родину

Причиной стал инцидент, который произошёл в ночь на 15 февраля в отеле города Хабарадува. Посольство России в Шри-Ланке призвало постоянно проживающих в островном государстве россиян рассмотреть возможность возвращения на родину.
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