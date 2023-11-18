Кадыров пожелал удачи бойцам полка «Север‑Ахмат», возвращающимся на передовую

РИАМО - 18 ноя. Военнослужащие полка спецназначения «Север-Ахмат» им. Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова провели день на полигоне и собираются возвращаться на передовую в зоне спецоперации, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
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