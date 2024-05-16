Двойная доза: больше кофе и студенток в трейлере второго сезона «Террасы кафе богинь»

Второй сезон ромкома «Терраса кафе богинь» стартует 4 июля. В честь грядущей премьеры студия Tezuka Productions («Дороро», «Басня»), которая по прежнему занимается производством сериала, выпустила новый трейлер.
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