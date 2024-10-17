Иран напугал весь мир страшным заявлением о своем тайном оружии

Иран заявил о разработке оружия "выше ядерного"! В Тегеране уверяют, что достигли невероятной силы. Экс-секретарь комиссии по развитию и вооружениям Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Эбрахим Ростами заявил, что Иран сумел достичь невероятной мощи в своем военном производстве.