Иран напугал весь мир страшным заявлением о своем тайном оружии

Иран заявил о разработке оружия "выше ядерного"! В Тегеране уверяют, что достигли невероятной силы. Экс-секретарь комиссии по развитию и вооружениям Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Эбрахим Ростами заявил, что Иран сумел достичь невероятной мощи в своем военном производстве.
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