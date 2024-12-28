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Царьград

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Москва: Более 1000 детей-сирот получили свои квартиры в 2024 году

Москва: Более 1000 детей-сирот получили свои квартиры в 2024 году

В Москве в 2024 году более тысячи детей-сирот стали обладателями новых квартир. Заместитель мэра Анастасия Ракова сообщила, что город активно поддерживает выпускников, помогая решать проблемы адаптации и обеспечивая жильём.

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