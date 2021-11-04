Кто будет воевать за Россию в случае войны?

ЮлияПолитикаКто будет воевать за Россию в случае войны? «Россия – единственная страна мира, у которой нет своей идеологии. Нет идеи, нет своего мировоззрения.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьРожденный СССР«У карты бывшего Союза, С обвальным грохотом в груди, Стою. Не плачу, не молюсь я, А просто нету сил уйти. * Я глажу горы, глажу реки, Касаюсь пальцами морей. Как будто закрываю веки Несчастной Родине моей...» (Николай Зиновьев)Aлексей Бурдингастробайтеры:).Кот РыжыйСтатья грустная. Но к сожалению именно так и обстоит дело. Я не являюсь ярым сторонником Сталина. Но его сыновья --ВОЕВАЛИ! Более того, один был в плену и папа не кинулся его спасать и обменивать на фельдмаршала Паулюса!!!....Будут ли сегодня с оружием в руках сынки Медведева и прочих политиков и олигархов защищать страну?! Я с твёрдой уверенностью скажу--НЕТ! ИМ ПЛЕВАТЬ НА РОССИЮ!!! Туманный Альбион им--милее.....nika_shatilovaВопрос прозвучал некорректно. Никто и никогда не воевал за Россию со стороны, только использовали в своих интересах. С союзных республик воевали единицы, тк они и за себя не воевали. Всегда ложились под сильного. Если сегодня у власти появится менее терпимый человек, почувствовав силу, все сменят тон. Пока Россия пытается идиотам всего Мира доказать, что война- это зло, война- это не способ решения всех вопросов , нас держат за слабых идиотов, не способных и за себя постоять! Отсюда и отношение бывших сограждан- потребительское. А весь Мир давно занялся травлей... Новичок пришел в школу, пытается всем понравиться, а его избивают, унижают, пока желание понравиться не пропадет! Если говорить о "яхте" и войне, то в 1812 за какую" яхту" крепостные французов погнали? Тут другое...сергей влезкийПускай сами суки и ихние пизденыши воюют за свои бабки. Я давал присягу СССР, а за это государство... Я лучше в плен сдамся. Думаю пол страны меня поддержат.Комментировать
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