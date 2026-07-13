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Регион 29

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В Северодвинске пьяный водитель врезался в столб и перевернул автомобиль

В Северодвинске утром 13 июля произошло ДТП с участием автомобиля Mitsubishi. Водитель в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением, после чего машина врезалась в световую опору и перевернуласьВ Северодвинске утром 13 июля произошло ДТП с участием автомобиля Mitsubishi.

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