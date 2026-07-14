Сенаторы США представили обновленный проект Грэма о санкциях против России

Проект о санкциях США против России, разработанный покойным сенатором Грэмом, предусматривает введение пошлин в размере до 100% на покупку российской нефти и природного газа, передает Reuters детали обновленной версии документа, представленного сенаторами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)