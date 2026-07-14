Сенаторы США представили обновленный проект Грэма о санкциях против России

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Проект о санкциях США против России, разработанный покойным сенатором Грэмом, предусматривает введение пошлин в размере до 100% на покупку российской нефти и природного газа, передает Reuters детали обновленной версии документа, представленного сенаторами.