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Сенаторы США представили обновленный проект Грэма о санкциях против России

Сенаторы США представили обновленный проект Грэма о санкциях против России

Проект о санкциях США против России, разработанный покойным сенатором Грэмом, предусматривает введение пошлин в размере до 100% на покупку российской нефти и природного газа, передает Reuters детали обновленной версии документа, представленного сенаторами.

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