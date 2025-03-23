В НХЛ прогнозируют, что Овечкин побьет рекорд Гретцки 16 апреля 2025 года

Пресс-служба национальной хоккейной лиги (НХЛ) после матча "Вашингтона" и "Флориды" в регулярном чемпионаты обновила прогноз, когда игрок "Вашингтона" Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в лиге.