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В НХЛ прогнозируют, что Овечкин побьет рекорд Гретцки 16 апреля 2025 года

В НХЛ прогнозируют, что Овечкин побьет рекорд Гретцки 16 апреля 2025 года

Пресс-служба национальной хоккейной лиги (НХЛ) после матча "Вашингтона" и "Флориды" в регулярном чемпионаты обновила прогноз, когда игрок "Вашингтона" Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в лиге.

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