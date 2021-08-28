Политика как она есть

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Единственный выход — своей активностью на выборах показывать недовольство...

Единственный выход — своей активностью на выборах показывать недовольство...

Не хотеть кардинальных перемен сегодня — это мудрость   Оппозиция задорно атакует власть. Глаголом жжёт сердца людей.

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Strannik Weid
«Поэтому — бессмысленно менять власть, если самим меняться не получается». Автор прав. Для начала надо поменяться самим
Ирина
А зачем меняться ? Народ на территории СССР все 103 года советского и постсоветского периодов делится на советский и антисоветский ,кардинально отличных во всем ,и ни один народ не хочет меняться . Включая то ,что советский народ доказал ,что он за социализм ,за социальное Государство ,а антисоветский народ доказал ,что он за свой обогащение за счет своей страны и народа ,за своё паразитирование за счет чужого труда .
Валерий Федосеев
Галиматью нарисовал автор, проголосуй и этим покажи своё несогласие.
Рауф Растов
Для того, чтобы правильно разобраться в премудростях текущего социально-экономического развития нашей страны, нужно подняться выше уровня представлений обывательщины и при оценке политики президента и деятельности правительства нам не следует исходить из излишне идеализированных условий их проведения. Великая Россия в настоящее время переживает очень ответственный период в своём развитии – она сосредотачивается и постепенно наращивает потенциал дальнейшего развития. На данном этапе пока главным образом осуществляются инфраструктурные и производственные вложения, от которых ожидается мощный экономический эффект в ближайшем обозримом будущем. Поэтому нам важно сохранить стабильное размеренное течение событий и поддержать нашего президента в такой ответственный момент. А для этого нам всем необходимо проявить свою политическую зрелость, осознав эти императивы исторической необходимости текущего момента.

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