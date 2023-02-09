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Как США и Норвегия должны поплатиться за свой теракт на обоих «Северных потоках»

Как США и Норвегия должны поплатиться за свой теракт на обоих «Северных потоках»

На днях в медиа-пространстве произошла маленькая сенсация. Знаменитый американский журналист-расследователь Сеймур Херш прямо назвал виновников теракта на обоих наших «Северных потоках», фактически приведших к уничтожению подводных газопроводов.

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