Крымский мост: можно ли проехать сегодня

Перед Крымским мостом днём 25 августа образовалась небольшая пробка из автомобилей. По данным на 14:00, оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам сообщает о том, что в очереди со стороны Тамани находится 147 транспортных средств.
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