Сийярто: ЕС занимается провокациями, заявляя об угрозе со стороны России

www.globallookpress.com/Dimitrios Karvountzis/Keystone Press Agency Лидеры Евросоюза (ЕС) проводят провокационную политику, говоря об угрозе со стороны РФ и продолжая оказывать военную поддержку Киеву, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
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