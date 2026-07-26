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Мода и Шоу-бизнес

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Лазарева рассказала о полном лжи и измен браке с Шацем

Лазарева рассказала о полном лжи и измен браке с Шацем

60-летняя российская телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявила, что ее брак с комиком Михаилом Шацем (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) был полон лжи и измен.

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