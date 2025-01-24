Завод микроэлектроники поврежден после массированной атаки ВСУ по России

После массированной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по России повреждена часть производственных помещений завода микроэлектроники АО «Группа Кремний Эл» в Брянске.
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