МО РФ сообщило об уничтожении четырех беспилотников врага в Брянской области

Минобороны России заявило об уничтожении четырех украинских беспилотников в небе Брянской области. Два их них, по сообщению российского оборонного ведомства, были уничтожены около 10 часов по Москве, а еще два - в районе 11 часов 45 минут.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии