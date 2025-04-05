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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Томенко: ситуация со штормовым ветром в Алтайском крае полностью под контролем

Томенко: ситуация со штормовым ветром в Алтайском крае полностью под контролем

По словам губернатора, экстренные службы действуют по привычным и заранее утвержденным схемам В Алтайском крае ситуация со шквалистым ветром, скорость которого ночью 5 апреля при порывах достигала 30 м/с, находится полностью под контролем органов власти, сообщил губернатор Виктор Томенко.

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