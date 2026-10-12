«Один из моих фаворитов»: Алсу объявила победителя масштабного конкурса «Страна звучит» на РУ.ТВ

Популярная певица и амбассадор проекта помогла выбрать лучший клип из более чем 150 заявок со всей России Певица Алсу Социальные сетиПо итогам зрительского голосования победителями Всероссийского конкурса современных клипов на национальных языках «Страна звучит» от телеканала РУ.
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