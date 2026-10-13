TCM announces Eva Marie Saint tribute on Oct. 25

TCM announced Tuesday that an Eva Marie Saint tribute will air on Oct. 25. From noon to midnight, they will show 5 films and talk with Saint.
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