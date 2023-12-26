Представитель ООН Коннелл: В больнице Аль-Акса в Газе была «абсолютная бойня»

В больнице Аль-Акса, которая расположена в центре сектора Газа, была «абсолютная бойня». Соответствующее заявление сделала Джемма Коннелл, представляющая Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.
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