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Получив портовый кризис, киевский режим ищет выход на новую «зерновую сделку»

Получив портовый кризис, киевский режим ищет выход на новую «зерновую сделку»

Прямые убытки сельскохозяйственного сектора Украины из-за фактической остановки морского экспорта могут составить от 1,5 до 3 млрд долларов, заявил министр аграрной политики Тарас Высоцкий в интервью западным репортёрам.

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