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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бижан Робинсон стал самым высокооплачиваемым раннинбеком в истории НФЛ. Он продлил контракт с «Атлантой» на $75 млн

«Атланта Фэлконс» продлили контракт с раннинбеком Бижаном Робинсоном на три года. Соглашение может принести игроку до $75 млн, а его гарантированная сумма составляет $51 млн, из которых $37 млн гарантированы при подписании.

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