1858 год: портреты последних оставшихся в живых ветеранов наполеоновских войн

Битва при Ватерлоо в 1815 году стала для Наполеона Бонапарта последним поражением. Но даже после его смерти в 1821 году выжившие солдаты Великой армии (Grande Armée) глубоко уважали и почитали своего полководца.
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