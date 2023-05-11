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Плохо спите? Значит, у вас выше риск инсульта

Плохо спите? Значит, у вас выше риск инсульта

Оказывается, из-за проблем со сном повышается вероятность возникновения инсульта. Причём это может случиться из-за недосыпа, слишком большого количества сна (более 9 часов), плохого сна, трудностей со сном или с засыпанием, храпа, остановки дыхания.

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