Плохо спите? Значит, у вас выше риск инсульта

Оказывается, из-за проблем со сном повышается вероятность возникновения инсульта. Причём это может случиться из-за недосыпа, слишком большого количества сна (более 9 часов), плохого сна, трудностей со сном или с засыпанием, храпа, остановки дыхания.
Оказывается, из-за проблем со сном повышается вероятность возникновения инсульта. Причём это может случиться из-за недосыпа, слишком большого количества сна (более 9 часов), плохого сна, трудностей со сном или с засыпанием, храпа, остановки дыхания.
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