Гарик Харламов рассказал, как изменилась его жизнь после рождения дочери, и вспомнил неприятную историю с Денисом Дороховым, который раньше времени сообщил журналистам о беременности Катерины Ковальчук.
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