Большое космическое путешествие. День третий. Космическая школа Байконура

﻿﻿После обеда планируем посетить Московский институт космонавтики. Энтузиасты! Герои! Замечательные учителя! Этими и подобными прозвищами можно описать этих чрезвычайно увлеченных людей, которые учат детей в школах, прививают им любовь к космосу, обучают основам аэрокосмической промышленности, моделированию, программированию и робототехнике.