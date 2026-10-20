Кэти Болтер сыграет с Викторией Голубич во втором круге в Осаке. Сетка турнира здесь . Kinoshita Group Japan Open Осака, Япония 19 – 25 октября 2026 WTA 250 Призовой фонд – 283 347 долларов Открытые корты, хард 2-й круг.
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