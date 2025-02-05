Пробка почти на 7 км растянулась на внешнем КАД у Меги Дыбенко. Здесь утром 5 февраля столкнулись несколько машин.
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Пробка почти на 7 км растянулась на внешнем КАД у Меги Дыбенко. Здесь утром 5 февраля столкнулись несколько машин.