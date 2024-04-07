В Кургане из-за наводнения из садоводств срочно эвакуируют жителей

Для жителей садоводств в микрорайоне Вороновка в Кургане объявлена срочная эвакуация. Автобусы будут стоять 7 апреля с 18:00 по улице Гагарина на разрывах дамбы, сообщили в пресс-службе городской администрации.
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