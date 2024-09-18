Полиция Нью-Йорка опровергла информацию о минировании митинга Трампа

Информация о взрывном устройстве, обнаруженном на территории, где готовится митинг в поддержку Дональда Трампа, является безосновательной, заявил представитель полиции округа Нассау, 18 сентября передает РИА Новости.
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