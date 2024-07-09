Алтайские депутаты подумают, как усилить защиту медиков от агрессивных жителей

На законодательном уровне в крае не раз затрагивали тему правовой защиты медиков В АКЗС рассмотрят дополнительные варианты защиты медицинских работников в связи с участившимися случаями нападения на них, сообщил в своем Telegram-канале депутат Денис Голобородько.
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