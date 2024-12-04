СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 289 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина52
    Выборы контролирует поставленная еще при Ельцине системе "Выборы".Узбеку в Иркутске...
  • Nikolay Stepanov
    Спохватились, когда их уже 17 миллионов. Попробуй, выдвори такую свору. А завтра по сигналу из Лондона войной пойдут ...Фадеев: Правила в...
  • Константин Яшков
    В Узбекистане очень мало девушек в хиджабе, просто сейчас стало модно так одеваться и это внедряют двуличные мужички,...Узбеку в Иркутске...

«Я терпеть не могу Россию! Меня не устраивают эти русские рожи!» – так кричала София Ротару после концертов, поведал её продюсер

«Я терпеть не могу Россию! Меня не устраивают эти русские рожи!» – так кричала София Ротару после концертов, поведал её продюсер

  «Я терпеть не могу Россию!» – буквально кричала София Ротару после концертов. Эту информацию сообщил её продюсер Евгений Морозов, который вынужден был много лет терпеть эти истерики.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Камышов
Дураки кричали, а как известно, дураки повсеместно. Лично я изначально ненавидел меченую тварь и его вечно пьяную свинью - последыша.
Ответить
3 час.
Бобкина Татьяна
Сучка!!!
Ответить
3 час.
sylpfide sylpfide
Ротару только начинала свою концертную деятельность как профессиональная певица и ее в СССР мало кто знал, а вот на Западной Украине она уже пользовалась успехом её пригласили на день города ( город курортный и много приезжих со всего СССР и особенно русских). Ротару исполнила несколько песен и её стали просить исполнить ещё - она не отключая микрофон. повернулась к музыкантам и бросила фразу &quot;Как мне надоело это быдло&quot;. Народ стал быстро расходится. Я была на этом концерте, но после этого более не на один концерт с её участием не ходила. Очень её не любила и не люблю.
Ответить
16 мин.

Картина дня

наверх