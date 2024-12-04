«Я терпеть не могу Россию!» – буквально кричала София Ротару после концертов. Эту информацию сообщил её продюсер Евгений Морозов, который вынужден был много лет терпеть эти истерики.
«Я терпеть не могу Россию! Меня не устраивают эти русские рожи!» – так кричала София Ротару после концертов, поведал её продюсер
Комментарии
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Алексей Камышов
Дураки кричали, а как известно, дураки повсеместно. Лично я изначально ненавидел меченую тварь и его вечно пьяную свинью - последыша.
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3 час.
Бобкина Татьяна
Сучка!!!
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3 час.
sylpfide sylpfide
Ротару только начинала свою концертную деятельность как профессиональная певица и ее в СССР мало кто знал, а вот на Западной Украине она уже пользовалась успехом её пригласили на день города ( город курортный и много приезжих со всего СССР и особенно русских). Ротару исполнила несколько песен и её стали просить исполнить ещё - она не отключая микрофон. повернулась к музыкантам и бросила фразу "Как мне надоело это быдло". Народ стал быстро расходится. Я была на этом концерте, но после этого более не на один концерт с её участием не ходила. Очень её не любила и не люблю.
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16 мин.
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