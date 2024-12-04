«Я терпеть не могу Россию! Меня не устраивают эти русские рожи!» – так кричала София Ротару после концертов, поведал её продюсер

sylpfide sylpfide

Ротару только начинала свою концертную деятельность как профессиональная певица и ее в СССР мало кто знал, а вот на Западной Украине она уже пользовалась успехом её пригласили на день города ( город курортный и много приезжих со всего СССР и особенно русских). Ротару исполнила несколько песен и её стали просить исполнить ещё - она не отключая микрофон. повернулась к музыкантам и бросила фразу "Как мне надоело это быдло". Народ стал быстро расходится. Я была на этом концерте, но после этого более не на один концерт с её участием не ходила. Очень её не любила и не люблю.