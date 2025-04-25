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Пасхальные приготовления.

Пасхальные приготовления.

Пасха - самый светлый и радостный из всех христианских праздников.Накануне праздника с детьми провели беседы о празднике, вспомнили о традициях праздника, символе-пасхальном яйце, а затем придумывали узоры для яиц.

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