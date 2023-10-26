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  • Иван Щукин
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Косачев: США не заинтересованы в решении палестино-израильского конфликта

Косачев: США не заинтересованы в решении палестино-израильского конфликта

Американская резолюция по ситуации на Ближнем Востоке, распространенная в минувшее воскресенье в Совете безопасности ООН, свидетельствует о незаинтересованности США в прекращении палестино-израильского конфликта.

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