Косачев: США не заинтересованы в решении палестино-израильского конфликта

Американская резолюция по ситуации на Ближнем Востоке, распространенная в минувшее воскресенье в Совете безопасности ООН, свидетельствует о незаинтересованности США в прекращении палестино-израильского конфликта.
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