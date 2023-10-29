Эрдоган предостерег Запад от «войны креста и полумесяца» на митинге в поддержку Палестины Елена ВайленкоНа массовом митинге в аэропорту Стамбула президент Турции Реджеп Эрдоган выразил озабоченность вниманием Запада к событиям в секторе Газа, предостерегая от возможной «войны креста и полумесяца».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- В зоне СВО уничтожили депутата Ляшка, воевавшего за «Азов»* с 2014 года
- Русская армия устроила танковое побоище боевикам ВСУ в Запорожском «треугольнике»: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 28 октября 2023 года
- Под Купянском идет ликвидация спецназа ГУР «Кракен*» и красиво горят «Леопарды»: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 27 октября 2023 года
Свежие комментарии