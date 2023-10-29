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Эрдоган предостерег Запад от «войны креста и полумесяца» на митинге в поддержку Палестины

Эрдоган предостерег Запад от «войны креста и полумесяца» на митинге в поддержку Палестины

Эрдоган предостерег Запад от «войны креста и полумесяца» на митинге в поддержку Палестины Елена ВайленкоНа массовом митинге в аэропорту Стамбула президент Турции Реджеп Эрдоган выразил озабоченность вниманием Запада к событиям в секторе Газа, предостерегая от возможной «войны креста и полумесяца».

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