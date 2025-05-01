На каких условиях США и Украина заключили сделку по природным ресурсам

Константин Самарин

Ну, теперь США осталось только зачистить территорию бывшей Украины от населения, для сельхоз переселенцев, и Трамп будет на коне. Теперь ему незачем требовать прекращения огня, а под благовидным предлогом, вроде отказа России от его "мирного плана", начать накачивать Украину оружием, что и подтверждает его разрешение о коммерчиской продаже вооружения для ВСУ..