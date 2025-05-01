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На каких условиях США и Украина заключили сделку по природным ресурсам

На каких условиях США и Украина заключили сделку по природным ресурсам

РИА Новости/Алексей Майшев США все же заставили Украину подписать сделку по редкоземельным металлам на максимально выгодных для Вашингтона условиях.

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Комментарии
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Константин Самарин
Ну, теперь США осталось только зачистить территорию бывшей Украины от населения, для сельхоз переселенцев, и Трамп будет на коне. Теперь ему незачем требовать прекращения огня, а под благовидным предлогом, вроде отказа России от его &quot;мирного плана&quot;,  начать накачивать Украину оружием, что и подтверждает его разрешение о коммерчиской продаже вооружения для ВСУ..
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