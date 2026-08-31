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Царьград

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Мосгорсуд утвердил приговор Максиму Круглову на семь лет колонии

Мосгорсуд утвердил приговор Максиму Круглову на семь лет колонии

Московский городской суд подтвердил семилетний приговор Максиму Круглову, заместителю председателя партии «Яблоко», по делу о распространении ложной информации об армии.

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