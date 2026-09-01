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Владимирские новости

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Муромский хлебокомбинат купила компания «СТМ» имеющая задолженность перед налоговой

Муромский хлебокомбинат купила компания «СТМ» имеющая задолженность перед налоговой

Муромский хлебокомбинат купила нижегородская компания «СтройТехМеханизация» (бренд «СТМ»), которая задолжала по налогам, сборам и штрафам 13 миллионов рублей.

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