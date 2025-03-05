Жители посёлка 3-й Восточный в районе ЖД-Вокзала призывают власти навести порядок, пресечь деятельность наркокартеля, орудующего в городе Донецкая группа новостей.
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Жители посёлка 3-й Восточный в районе ЖД-Вокзала призывают власти навести порядок, пресечь деятельность наркокартеля, орудующего в городе Донецкая группа новостей.
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