Поступают сообщения об освобождении армией России села Тимофеевка на Покровском направлении Вооружённые силы России продолжают продвижение на Покровском направлении.
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Поступают сообщения об освобождении армией России села Тимофеевка на Покровском направлении Вооружённые силы России продолжают продвижение на Покровском направлении.
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