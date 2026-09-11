В Мангистау осенью пройдет полевой лагерь по изучению птиц и диких животных

Орнитологов, зоологов, натуралистов, фотографов дикой природы и волонтеров гражданской науки приглашают принять участие в осеннем полевом лагере «Птицы и звери Мангистауской области».
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