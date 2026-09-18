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Daily Storm

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Исполнительница хита «Матушка» призналась, что ей интересна политическая карьера

Исполнительница хита «Матушка» призналась, что ей интересна политическая карьера

Однако это планы на будущее — пока Татьяна Куртукова отдает всю себя творчествуВ будущем исполнительница хита «Матушка» Татьяна Куртукова может попробовать себя в политике.

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