Какой сегодня, 25 февраля 2024 года, церковный праздник: память Алексия Московского чтят в России AdministratorВ православном календаре можно узнать, что сегодня, в воскресенье 25 февраля 2024 года, в Российской Федерации отмечается церковный праздник — память митрополита Алексия Московского, чудотворца всея Руси.