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Какой сегодня, 25 февраля 2024 года, церковный праздник: память Алексия Московского чтят в России

Какой сегодня, 25 февраля 2024 года, церковный праздник: память Алексия Московского чтят в России

Какой сегодня, 25 февраля 2024 года, церковный праздник: память Алексия Московского чтят в России AdministratorВ православном календаре можно узнать, что сегодня, в воскресенье 25 февраля 2024 года, в Российской Федерации отмечается церковный праздник — память митрополита Алексия Московского, чудотворца всея Руси.

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