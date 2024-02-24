Какой сегодня, 25 февраля 2024 года, церковный праздник: память Алексия Московского чтят в России AdministratorВ православном календаре можно узнать, что сегодня, в воскресенье 25 февраля 2024 года, в Российской Федерации отмечается церковный праздник — память митрополита Алексия Московского, чудотворца всея Руси.
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