Змеи на дачном участке и в лесу – развенчиваем 7 популярных мифов

Что делают любые змеи в представлении среднестатистического владельца загородного участка? Эти зловещие создания появляются из ниоткуда (наверное, из засады), неприятно шипят и извиваются и, конечно же, только и ждут оказии, чтобы накинуться на вас (вашего ребенка или домашнего питомца) и искусать.