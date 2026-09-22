Ветеринары: стерилизация повышает жизнь кошек на 3-5 лет

Овариогистерэктомия — хирургическое удаление матки и яичников у кошек, проведённая до первой или между первой и второй течками, снижает риск рака более чем на 90%, исключает пиометру, кисты и продлевает жизнь на 3-5 лет, согласно данным ветеринаров.