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Царьград

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Ветеринары: стерилизация повышает жизнь кошек на 3-5 лет

Ветеринары: стерилизация повышает жизнь кошек на 3-5 лет

Овариогистерэктомия — хирургическое удаление матки и яичников у кошек, проведённая до первой или между первой и второй течками, снижает риск рака более чем на 90%, исключает пиометру, кисты и продлевает жизнь на 3-5 лет, согласно данным ветеринаров.

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