Бывший американский лидер Дональд Трамп высказал свое мнение о действующем президенте США Джо Байдене.
Трамп заявил, что Байден – самый худший президент в истории США
Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Да нормально всё! Разговоры про "теневое правительство" в Пиндостане пора выводить в широкое обсуждение в СМИ. Ну, может пиндосам интересно будет узнать, кто действительно управляет этим сборищем иммигрантов и преступников? А управляет тот, кто "составляет деду перфокарты" - пишет тексты в телесуфлёре.
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