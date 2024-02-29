Трамп заявил, что Байден – самый худший президент в истории США

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Леонид Ла Рошель

Да нормально всё! Разговоры про "теневое правительство" в Пиндостане пора выводить в широкое обсуждение в СМИ. Ну, может пиндосам интересно будет узнать, кто действительно управляет этим сборищем иммигрантов и преступников? А управляет тот, кто "составляет деду перфокарты" - пишет тексты в телесуфлёре.