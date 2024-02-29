Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 818 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Svetlana Kuzmina
    В конституции США много дури написано, но "рулят" именно они, а не царствующая персона Англии😜Песков заявил, чт...
  • влад врона
    "МИ-6, под контролем США." - 😀😅🤣😂 - всё до наоборот!!! В конституции сША прописано, что президента сША наделяет п...Песков заявил, чт...
  • Svetlana Kuzmina
    Остин хочет воевать с Россией? Хочу напомнить Остину, что Россия имеет такое вооружение, хорошего конца для ЕС и США ...Шеф Пентагона Ост...

Трамп заявил, что Байден – самый худший президент в истории США

Трамп заявил, что Байден – самый худший президент в истории США

Бывший американский лидер Дональд Трамп высказал свое мнение о действующем президенте США Джо Байдене.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Да нормально всё! Разговоры про &quot;теневое правительство&quot; в Пиндостане пора выводить в широкое обсуждение в СМИ. Ну, может пиндосам интересно будет узнать, кто действительно управляет этим сборищем иммигрантов и преступников? А управляет тот, кто &quot;составляет деду перфокарты&quot; - пишет тексты в телесуфлёре.
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх