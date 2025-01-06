Украинский инфекционист Голубовская сообщила о вспышке метапневмовируса в стране

Вспышка метапневмовируса началась на Украине, фактическое число заражений выше официальных данных. Об этом на своей странице в Facebook сообщила президент Всеукраинской ассоциации инфекционистов, профессор Ольга Голубовская, ссылаясь на информацию Центра общественного здоровья министерства здравоохранения страны.