Украинский инфекционист Голубовская сообщила о вспышке метапневмовируса в стране

Вспышка метапневмовируса началась на Украине, фактическое число заражений выше официальных данных. Об этом на своей странице в Facebook сообщила президент Всеукраинской ассоциации инфекционистов, профессор Ольга Голубовская, ссылаясь на информацию Центра общественного здоровья министерства здравоохранения страны.
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