В Гонконге преступники угнали грузовик с iPhone стоимостью $3,6 млн

Полиция Гонконга задержала троих подозреваемых по делу о похищении грузовика со смартфонами iPhone общей стоимостью 28 млн гонконгских долларов (около 3,6 млн долларов), детали приводит газета South China Morning Post.
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