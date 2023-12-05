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В Гонконге преступники угнали грузовик с iPhone стоимостью $3,6 млн

В Гонконге преступники угнали грузовик с iPhone стоимостью $3,6 млн

Полиция Гонконга задержала троих подозреваемых по делу о похищении грузовика со смартфонами iPhone общей стоимостью 28 млн гонконгских долларов (около 3,6 млн долларов), детали приводит газета South China Morning Post.

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