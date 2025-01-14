Госдолг США может достичь верхнего предела прежде, чем Трамп вступит в должность

Госдолг США может достичь верхнего предела, который установлен законом, угрожая экономике дефолтом, поскольку нынешний глава государства Джо Байден не заявлял намерения повысить потолок до нового значения, а будущий президент Дональд Трамп может не успеть вступить в должность для предотвращения опасной ситуации, пишет агентство РИА Новости.